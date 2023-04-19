В Україну прибула група експертів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), щоб отримати інформацію про викрадення українських дітей російськими окупантами.

Про це повідомляє Офіс президента.

Як зазначається, експерти ОБСЄ прибули до України для збору даних та фактів примусового переміщення українських дітей до Росії з подальшою зміною особистого статусу дитини, включаючи громадянство, розлучення з батьками чи опікунами, усиновлення, інші порушення чи зловживання, що призводять до примусової асиміляції.

До Києва прибули доктор Еліна Штейнерте (Латвія), професорки Вероніка Білкова (Чехія) та Сесилія Геллештвайт (Норвегія).

Під час зустрічі в Офісі президента експерткам надали інформацію щодо ситуації з викраденими Росією українськими дітьми. Свої історії їм розповіли діти, яких вдалося повернути в Україну.

— Ми готові надати всю підтримку для одержання вами необхідної інформації. Я переконана, що не лише Україна, а й уся європейська та світова спільнота з нетерпінням чекають на ваші висновки щодо проблематики депортації українських дітей, – сказала уповноважена Володимира Зеленського з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук під час зустрічі з ОБСЄ.

Нагадаємо, Україна, Польща та Єврокомісія започаткували ініціативу для повернення українських дітей, яких викрали російські окупанти.