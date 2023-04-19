Італійські архітектори компанії «One Works» розглядають кілька варіантів для реалізації пілотного проекту «Зелені легені міста», мета якого — розвиток зелених зон міста Миколаєва.

Про це йдеться у статті «Шанс на відновлення: Чому Миколаїв у розпал війни почав роботу над генпланом» на «НикВести».

Одним з найбільш масштабних та сміливих «зелених» проектів виглядає з'єднання берегів Інгулу та Південного Бугу у єдину набережну зону під назвою «Траса здоров'я». Архітектори розглядають можливість створити коридор, який з'єднав би Соборну площу, Флотський бульвар, Дикий сад з набережними 8-го причалу та Яхт-клубу.

Таким чином у Миколаєві утворилася б велика набережна, протяжність якої сягає близько 5 кілометрів.

Раніше схожий інвестпроект реєстрував у Департаменті архітектури миколаївський підприємець Дмитро Іванов. Він пропонував поєднати Флотський бульвар з прибереженою зоною біля Варварівського мосту: «Мешканці мікрорайону «Лагірне поле» були б щасливі, якщо з’явилась би можливість дістатись до них пішки з ще однієї сторони. Це одразу підняло б привабливість цього району», - коментував він.

Серед інших проектів, які розглядають у «One Works», будівництво гідропарку у мікрорайоні «Намив». Тут є достатньо велика пляжна зона, де можна запроектувати місця для літнього відпочинку, екологічні стежки, велосипедні та пішохідні маршрути. У 2016 році Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вже анонсував реконструкцію тут пляжної зони коштами китайської компанії «Cofco Agri», але надалі, як виявилось, компанія відмовилась від своїх обіцянок.

Одним з вірогідних проектів називають реконструкцію та переосмислення Парка Перемоги. Найбільший у Миколаєві парк, його площа сягає 40 га. Він знаходиться у центрі міста, має зручну доступність як для пішоходів - мешканців навколишніх мікрорайонів, так і для пасажирів громадського транспорту. «Це місце, де архітектори та бізнесмени зможуть продемонструвати свою творчість», - вказує у презентації компанія «One Works».

Один з ескізів проекту реконструкції Парка Перемоги від Архітекторського бюро M3ARCH, 2019 рік

Заяви про реконструкцію Парка Перемоги від представників миколаївської влади лунають вже близько 8 років, відтоді, як Господарський суд визнав незаконним договір оренди парку на 49 років. У 2018 році на реконструкцію було виділено 26 млн грн, але гроші залишились невикористаними.

Після місцевих виборів знов пролунала обіцянка про реконструкцію парку, на цей раз від лідера парламентської більшості, нардепа від «Слуги народу» Давида Арахамії. Завершити проектування планували до травня 2022 року, а побудувати вже у цьому році. Фінансувати проект, за словами Арахамії, нібито погодився Миколаївський глиноземний завод, яким тоді володів російський олігарх Олег Дерипаска. Наразі МГЗ під арештом, а його власник під санкціями.

Насамкінець, ще одним «зеленим» проектом називають дендропарк «Дружба», який також має вихід до води. Там можливо облаштувати оглядовий майданчик, причали для пасажирських перевезень водним транспортом, а також виділити окрему зону для комерційних ініціатив, наприклад, будівництва аквапарку.

Раніше повідомлялось, що Спаський пагорб — один з можливих об’єктів для реалізації в рамках розробки нового генплану Миколаєва.