Уряд Болгарії у середу, 19 квітня, запровадив тимчасову заборону на імпорт продуктів харчування з України.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Гилиб Донєв, повідомляє BNR.

Як йдеться у повідомленні, заборона не стосуватиметься транзитних товарів.

— Основна причина полягає в тому, що за останній рік, всупереч ідеї так званих «коридорів солідарності», значні обсяги продовольства залишилися в країні і порушили основні виробничо-торговельні ланцюги. Якщо ця тенденція збережеться і навіть посилиться, що цілком реально після введених подібних заборон з боку інших країн, можливо будуть надзвичайно серйозні наслідки для болгарського бізнесу, – пояснив Гилиб Донєв.

Він зазначив, що Болгарія залишається солідарною з Україною, але банкрутства болгарських сільгоспвиробників ніяк не сприятимуть розвитку галузі.

— Як уряд, який працює і вирішує проблеми болгарських громадян, ми не можемо допустити, щоб це сталося. Ми змушені прийняти цей національний захід, оскільки відповідальні європейські органи все ще розглядають адекватну відповідь на зміни обставин, які призвели до коридорів солідарності, – аргументував прем'єр Болгарії .

Нагадаємо, Польща вводить заборону на імпорт українського зерна та іншої сільгосппродукції з 19 квітня.

Раніше повідомлялося, що Польща створить спеціальну слідчу комісію через шахрайство з імпортом українського зерна, яке продавалося за заниженими цінами.