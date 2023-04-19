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«Нова Пошта» призупиняє прийом у відділеннях харчових продуктів для відправки у всі країни ЄС через обмеження, які ввів уряд Польщі.
Про це пише пресслужба «Нової пошти».
«Уряд Польщі ввів тимчасові обмеження на імпорт та транзит низки продовольчих товарів з України — цукру, зернових, кондитерських виробів, фруктів, овочів, переробленої плодово-овочевої продукції тощо. Тому Нова пошта тимчасово не приймає будь-які продукти у складі міжнародних посилок, які прямують до ЄС», — пише пресслужба.
Наразі «Нова пошта» очікує на роз’яснення урядів Польщі та України для уточнення можливих термінів відновлення відправок.
Нагадаємо, Польща вводить заборону на імпорт українського зерна та іншої сільгосппродукції з 19 квітня.
Раніше повідомлялося, що Польща створить спеціальну слідчу комісію через шахрайство з імпортом українського зерна, яке продавалося за заниженими цінами.
Також заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський заявив, що експорт зерна з України буде призупинено щонайменше до липня цього року.
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«Нова Пошта» призупиняє прийом у відділеннях харчових продуктів для відправки у всі країни ЄС через обмеження, які ввів уряд Польщі.
Про це пише пресслужба «Нової пошти».
«Уряд Польщі ввів тимчасові обмеження на імпорт та транзит низки продовольчих товарів з України — цукру, зернових, кондитерських виробів, фруктів, овочів, переробленої плодово-овочевої продукції тощо. Тому Нова пошта тимчасово не приймає будь-які продукти у складі міжнародних посилок, які прямують до ЄС», — пише пресслужба.
Наразі «Нова пошта» очікує на роз’яснення урядів Польщі та України для уточнення можливих термінів відновлення відправок.
Нагадаємо, Польща вводить заборону на імпорт українського зерна та іншої сільгосппродукції з 19 квітня.
Раніше повідомлялося, що Польща створить спеціальну слідчу комісію через шахрайство з імпортом українського зерна, яке продавалося за заниженими цінами.
Також заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський заявив, що експорт зерна з України буде призупинено щонайменше до липня цього року.