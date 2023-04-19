Російська атака «шахедами» на Одесу в ніч на 19 квітня була спрямована на пошук та знищення систем ППО.

Про це сказала «Суспільному» керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

«Прикривалися особливістю регіону, особливістю ландшафту для того, щоб бути максимально непомітними. Намагаються вони все ж таки обдурити нашу протиповітряну оборону і намагаються її відшукати. Саме тому, ми підозрюємо, була така групова атака кількома заходами, щоб спровокувати роботу ППО», — поінформувала речниця.

Вона зазначила, що росіяни атакували дронами-камікадзе з боку Азовського моря.

Нагадаємо, над Одещиною зенітна ракетна бригада повітряного командування «Південь» знищила 10 із 12 дронів-камікадзе.