Миколаївська міська рада

З 15 квітня у школах Миколаєва стартувала електронна реєстрація дітей до 1 класу.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської міської ради.

Зазначається, що станом на 18 квітня подали понад 300 заяв. Також за попереднім опитуванням керівників навчальних закладів, до 1 класу планують набрати понад 2,5 тисячі дітей.

Повідомляється, що зарахування буде здійснюватись у 2 етапи:

основна хвиля – з 15 квітня до 31 травня;

додаткова хвиля (виключно на вільні місця) – після 15 червня.

Зареєструвати дитину до школи може один із батьків або законний представник. А розгляд заявки відбувається у порядку загальної черги. Власне інформація про статус обробки заявки надійде на електронну пошту батьків.

Ознайомитися із деталями реєстрації дитину та переліком необхідних документів можна тут.

Нагадаємо, у Миколаєві затвердили перелік шкіл, які працюватимуть у 2023-2024 році.