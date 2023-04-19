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З 15 квітня у школах Миколаєва стартувала електронна реєстрація дітей до 1 класу.
Про це повідомила пресслужба Миколаївської міської ради.
Зазначається, що станом на 18 квітня подали понад 300 заяв. Також за попереднім опитуванням керівників навчальних закладів, до 1 класу планують набрати понад 2,5 тисячі дітей.
Повідомляється, що зарахування буде здійснюватись у 2 етапи:
Зареєструвати дитину до школи може один із батьків або законний представник. А розгляд заявки відбувається у порядку загальної черги. Власне інформація про статус обробки заявки надійде на електронну пошту батьків.
Ознайомитися із деталями реєстрації дитину та переліком необхідних документів можна тут.
Нагадаємо, у Миколаєві затвердили перелік шкіл, які працюватимуть у 2023-2024 році.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
З 15 квітня у школах Миколаєва стартувала електронна реєстрація дітей до 1 класу.
Про це повідомила пресслужба Миколаївської міської ради.
Зазначається, що станом на 18 квітня подали понад 300 заяв. Також за попереднім опитуванням керівників навчальних закладів, до 1 класу планують набрати понад 2,5 тисячі дітей.
Повідомляється, що зарахування буде здійснюватись у 2 етапи:
Зареєструвати дитину до школи може один із батьків або законний представник. А розгляд заявки відбувається у порядку загальної черги. Власне інформація про статус обробки заявки надійде на електронну пошту батьків.
Ознайомитися із деталями реєстрації дитину та переліком необхідних документів можна тут.
Нагадаємо, у Миколаєві затвердили перелік шкіл, які працюватимуть у 2023-2024 році.