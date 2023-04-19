Від 1 травня на маршрут «Станіслав – Миколаїв – Станіслав» виходять автобуси.

Про це на своїй Facebook-сторінці анонсував голова Станіславської сільської територіальної громади Херсонської області Іван Самойленко.

«Ви просили – ми вам допомагаємо. З 1 травня відкриємо маршрут автосполучення Станіслав - Миколаїв - Станіслав. Розклад руху і час відправлення та повернення буде повідомлено», – йдеться у повідомленні.