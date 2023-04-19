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Від 1 травня на маршрут «Станіслав – Миколаїв – Станіслав» виходять автобуси.
Про це на своїй Facebook-сторінці анонсував голова Станіславської сільської територіальної громади Херсонської області Іван Самойленко.
«Ви просили – ми вам допомагаємо. З 1 травня відкриємо маршрут автосполучення Станіслав - Миколаїв - Станіслав. Розклад руху і час відправлення та повернення буде повідомлено», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, «Миколаївелектротранс» випустив на маршрут після капремонту оновлений трамвай.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Від 1 травня на маршрут «Станіслав – Миколаїв – Станіслав» виходять автобуси.
Про це на своїй Facebook-сторінці анонсував голова Станіславської сільської територіальної громади Херсонської області Іван Самойленко.
«Ви просили – ми вам допомагаємо. З 1 травня відкриємо маршрут автосполучення Станіслав - Миколаїв - Станіслав. Розклад руху і час відправлення та повернення буде повідомлено», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, «Миколаївелектротранс» випустив на маршрут після капремонту оновлений трамвай.