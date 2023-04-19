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20 квітня святкують День вдячності волонтерам. Громадське Об’єднання патріотичних громадян «Добрі справи» запустило флешмоб «Дякую волонтерам».
Про це повідомила співзасновниця громадського об’єднання «Добрі справи» Ольга Клочко на своїй Facebook-сторінці.
Зазначається, що долучитись та висловити свою вдячність волонтерам може кожен охочий. Щоби долучитися треба зробити допис або сториз у соцмережах із подякою волонтерам, додати хештег #дякуюволонтерам та позначити цю людину у своєму дописі.
– Волонтерство – це не лише збір коштів чи речей, це, в першу чергу, спосіб життя. Вміння витрачати вільні хвилини на те, щоб комусь допомогти», – написала Ольга Клочко.
Нагадаємо, у Миколаєві волонтери створили школу пілотів дронів-камікадзе. Також до Великодня миколаївські волонтери відправили військовим 140 пасок.
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20 квітня святкують День вдячності волонтерам. Громадське Об’єднання патріотичних громадян «Добрі справи» запустило флешмоб «Дякую волонтерам».
Про це повідомила співзасновниця громадського об’єднання «Добрі справи» Ольга Клочко на своїй Facebook-сторінці.
Зазначається, що долучитись та висловити свою вдячність волонтерам може кожен охочий. Щоби долучитися треба зробити допис або сториз у соцмережах із подякою волонтерам, додати хештег #дякуюволонтерам та позначити цю людину у своєму дописі.
– Волонтерство – це не лише збір коштів чи речей, це, в першу чергу, спосіб життя. Вміння витрачати вільні хвилини на те, щоб комусь допомогти», – написала Ольга Клочко.
Нагадаємо, у Миколаєві волонтери створили школу пілотів дронів-камікадзе. Також до Великодня миколаївські волонтери відправили військовим 140 пасок.