До середини 2023 року Індія, ймовірно, стане найбільш густонаселеною країною у світі. Вона обгонить Китай, а загальне населення Землі до листопада 2023 року може становити понад 8 мільярдів.

Про це зазначається у «Звіті про стан народонаселення світу 2023» Фонду народонаселення ООН, повідомляє «Reuters».

В організації прогнозують населення Індії на рівні 1,4286 мільярда проти 1,4257 мільярда в Китаї. Зазначається, що точну дату, коли Індія «обійде» Китай, визначити неможливо. Причиною цього може стати останній перепис населення в Індії, який проводився у 2011 році. Наступний мав відбутися у 2021 році, але його відклали через пандемію COVID-19.

Також у звіті також прогнозують, що протягом наступних 30 років понад 50% від загального збільшення кількості людей припаде на Демократичну Республіку Конго, Єгипет, Ефіопію, Індію, Нігерію, Пакистан, Філіппіни та Танзанію.

– Результати індійського опитування свідчать про те, що занепокоєння населення просочилося до значної частини широкої громадськості. Проте чисельність населення не повинна викликати занепокоєння чи тривоги. Натомість їх слід розглядати як символ прогресу, розвитку та прагнень, якщо індивідуальні права та вибір дотримуються», – сказала в заяві представниця агентства в Індії Андреа Войнар.

Нагадаємо, інститут демографії назвав чисельність населення України.