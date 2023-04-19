Працівники Держбюро розслідувань розслідують побиття військовослужбовця у військовій частині міста Володимир на Волині.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Як стверджують родичі потерпілого, побив його старший за званням службовець за те, що «зайшов не в ту кабінку в душі».

Побитого виявили тільки за добу після інциденту, нині він перебуває в лікарні. У нього діагностували черепно-мозкову травму, численні гематоми і перелом носа.

— На фотографіях мій брат Грищук Анатолій, військовий 14 бригади, який був жорстоко побитий старшим лейтенантом Арійчуком Василем Тарасовичом (який на третьому фото) за те, що брат зайшов митись не в ту кабінку. Він його збив з ніг і відгамселив ногами по голові (захищатись не міг, бо ще не повністю відновився після тяжкого поранення). Цей нелюд покинув його стікати кровʼю. Коли брата знайшли, від травм в нього відмовили ноги, бо мав велику гематому голови, – зазначила сестра потерпілого Наталія Мендель.

У коментарі телеканалу «Аверс» сам потерпілий розповів, що після побиття лейтенант змусив його прибрати в душовій. Тоді чоловік пішов у пральню і самотужки вийти звідти вже не міг: у нього відмовили ноги.

Триває розслідування за фактом перевищення військовою службовою особою влади під час дії воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 12 років.

Нагадаємо, раніше ДБР розслідувало побиття солдата офіцером у 190 навчальному центрі в Житомирській області.