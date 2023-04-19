У середу, 19 квітня, російська армія вдарила по автобусному парку в місті Херсон.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Пошкоджено транспортні засоби, що знаходились на території парку. На щастя обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, Херсонська область кожного дня потерпає від обстрілів з боку російської армії. Лише за останню добу, 18 квітня ворог обстріляв район центрального ринку Херсона. Через це зазнали поранень шестеро людей.