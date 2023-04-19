Миколаїв готується до оптимізації медичних закладів, що передбачає об'єднання їх в єдині лікарні, які надаватимуть пацієнтам більший спектр медичних послуг. Такі територіальні об'єднання покликані покращити фінансову спроможність медичної сфери в області.

Про це в ефірі Українського радіо розповіла начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай.

Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич анонсував проведення оптимізації миколаївських медзакладів. Він повідомив, що під час зустрічі з міністром охорони здоров'я було зазначено про потребу обʼєднання медичних закладів для того, щоб зберегти можливість отримувати зарплату «‎людям, які працюють там роками, а не просто окремим керівникам»‎.

Ірина Шамрай зазначила, що фінансування медичних закладів залежить від кількості пацієнтів, оскільки воно проводиться за кожен окремий пролікований випадок. Так, за її словами, зменшення кількості пацієнтів після початку повномасштабної війни негативно вплинуло на рівень фінансування миколаївських лікарень. Про це, зокрема свідчить скорочення штату в Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги. Об'єднання медичних закладів в окремі лікарні покликане вирішити дану проблему, вважає чиновниця.

— Як показує практика, чим більше послуг надає медичне об'єднання, чим більше послуг пацієнти можуть отримати, тим більше фінансово спроможними будуть такі заклади. Коли є велике територіальне об'єднання, то там медична допомога починається від пологового будинку, закінчуючи паліативними послугами. Наразі визначаються заклади, які можуть бути об'єднані для того, щоб заклад став фінансово спроможним і фінансувався по максимальній кількості пакетів та послуг, які надаються нашим мешканцям. Сьогодні це питання актуальне, весь світ йде по напрямку оптимізації медзакладів, – зазначила Ірина Шамрай.

Вона додала, що оптимізація Миколаївських медичних закладів розпочнеться тоді, коли Миколаївська область не входитиме до зони бойових дій.

Раніше повідомлялося, що в лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва скорочують штат співробітників. Це пов'язано з нестачею коштів на заробітну плату співробітникам через скорочення фінансування лікарні Нацслужбою здоровʼя України.

Головний лікар Олександр Дем'янов пояснив, що цього року лікарня отримала від НСЗУ лише 91 мільйон гривень, тоді як минулого року – 128 мільйонів гривень.

Водночас начальник міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай вважає раціональною оптимізацію у Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги, оскільки частина відділень закладу не завантажена пацієнтами. Вона впевнена, що скорочення не вплине на доступ містян до медичних послуг.

В свою чергу, заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров, який курує медичні питання, запевняє, що в місті висококваліфіковані хірурги та анестезіологи не залишаться без роботи.

Після цієї інформації депутат Миколаївської обласної ради Алла Воробйова заявила, що вимушене скорочення штату медичних працівників відбувається майже у всіх лікарнях області.