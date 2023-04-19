Миколаївводоканал

В центральну частину Миколаєва завтра, 20 квітня, не буде подаватися вода.

Про це інформує пресслужба комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Зазначається, що з 9:00 та орієнтовно до 18:00 не буде подаватися вода у будинки, що розташовані по:

проспекту Центральному від вулиці Мала Морська до вулиці Бузника;

вулиці Бузника від проспекту Центрального до вулиці Нікольська;

вулиці Нікольська від вулиці Бузника до вулиці Адміральська;

вулиці Адміральська від вулиці Нікольська до вулиці Мала Морська.

Повідомляється, що причиною відсутності води є ремонт водопровідної мережі.

Нагадаємо, за 2022 рік водоканал ліквідував понад тисячу витоків у Миколаєві: це в пʼять разів більше, ніж до війни. Також миколаївці заборгували водоканалу майже ₴240 мільйонів.