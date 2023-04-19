|Швидкість вітру:
|3.4 м/с
|Схід сонця:
|05:58
|Захід сонця:
|19:44
|Температура завтра:
|+14 C°
|Швидкість вітру:
|3.3 м/с
|Схід сонця:
|05:57
|Захід сонця
|19:57
|Температура завтра:
|+11 C°
В центральну частину Миколаєва завтра, 20 квітня, не буде подаватися вода.
Про це інформує пресслужба комунального підприємства «Миколаївводоканал».
Зазначається, що з 9:00 та орієнтовно до 18:00 не буде подаватися вода у будинки, що розташовані по:
проспекту Центральному від вулиці Мала Морська до вулиці Бузника;
вулиці Бузника від проспекту Центрального до вулиці Нікольська;
вулиці Нікольська від вулиці Бузника до вулиці Адміральська;
вулиці Адміральська від вулиці Нікольська до вулиці Мала Морська.
Повідомляється, що причиною відсутності води є ремонт водопровідної мережі.
Нагадаємо, за 2022 рік водоканал ліквідував понад тисячу витоків у Миколаєві: це в пʼять разів більше, ніж до війни. Також миколаївці заборгували водоканалу майже ₴240 мільйонів.
|
Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
В центральну частину Миколаєва завтра, 20 квітня, не буде подаватися вода.
Про це інформує пресслужба комунального підприємства «Миколаївводоканал».
Зазначається, що з 9:00 та орієнтовно до 18:00 не буде подаватися вода у будинки, що розташовані по:
проспекту Центральному від вулиці Мала Морська до вулиці Бузника;
вулиці Бузника від проспекту Центрального до вулиці Нікольська;
вулиці Нікольська від вулиці Бузника до вулиці Адміральська;
вулиці Адміральська від вулиці Нікольська до вулиці Мала Морська.
Повідомляється, що причиною відсутності води є ремонт водопровідної мережі.
Нагадаємо, за 2022 рік водоканал ліквідував понад тисячу витоків у Миколаєві: це в пʼять разів більше, ніж до війни. Також миколаївці заборгували водоканалу майже ₴240 мільйонів.