19-річного чоловіка затримали в Миколаєві з 370 згортками із наркотичною речовиною. «Закладчик» планував розповсюджувати психотропи на території міста.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що у чоловіка вилучили майже 370 згортків із наркотичною речовиною. Поліцейські викрили 19-річного миколаївця, який мав при собі психотропи різної ваги та кольору. За словами молодика, згортки із наркотичною речовиною він зберігав для подальшого збуту на території обласного центру.

Наразі фігуранту повідомили про підозру та триває досудове розслідування. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали офіцера поліції, який продавав наркотики. Також у 2022 році у мешканки Миколаєва, яка налагодила бізнес на «закладках», вилучили наркотики та психотропи на майже ₴3 мільйони.