У Миколаєві патрульна поліція Миколаївської області затримала чоловіка, який через вікно заліз до чужого житла.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Миколаївської області.

Зазначається, що 19 квітня близько 10-ї години ранку до поліції зателефонувала стурбована жінка та повідомила, що на вулиці Пограничній через вікно до квартири її сусідки заліз невідомий чоловік.

Поліція затримала 41-річного громадянина.

Патрульні викликали на місце події слідчих для подальшого з'ясування всіх обставин.

Нагадаємо, у 2022 році у Миколаєві затримали серійного злодія, який викручував охолодні трубки з кондиціонерів.