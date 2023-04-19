|Швидкість вітру:
|3.4 м/с
|Схід сонця:
|05:58
|Захід сонця:
|19:44
|Температура завтра:
|+14 C°
|Швидкість вітру:
|3.3 м/с
|Схід сонця:
|05:57
|Захід сонця
|19:57
|Температура завтра:
|+11 C°
У Миколаєві патрульна поліція Миколаївської області затримала чоловіка, який через вікно заліз до чужого житла.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Миколаївської області.
Зазначається, що 19 квітня близько 10-ї години ранку до поліції зателефонувала стурбована жінка та повідомила, що на вулиці Пограничній через вікно до квартири її сусідки заліз невідомий чоловік.
Поліція затримала 41-річного громадянина.
Патрульні викликали на місце події слідчих для подальшого з'ясування всіх обставин.
Нагадаємо, у 2022 році у Миколаєві затримали серійного злодія, який викручував охолодні трубки з кондиціонерів.
|
Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
У Миколаєві патрульна поліція Миколаївської області затримала чоловіка, який через вікно заліз до чужого житла.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Миколаївської області.
Зазначається, що 19 квітня близько 10-ї години ранку до поліції зателефонувала стурбована жінка та повідомила, що на вулиці Пограничній через вікно до квартири її сусідки заліз невідомий чоловік.
Поліція затримала 41-річного громадянина.
Патрульні викликали на місце події слідчих для подальшого з'ясування всіх обставин.
Нагадаємо, у 2022 році у Миколаєві затримали серійного злодія, який викручував охолодні трубки з кондиціонерів.