Російські війська з реактивних систем залпового вогню завдали ударів по Очакову.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Зокрема, сьогодні, 20 квітня, з 00:25 по 01:00 ворог завдавав ударів із РСЗВ по Очакову Очаківської громади у Миколаївському районі.

Наслідки обстрілів уточнюються. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

За словами голови ОВА, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо, що росіяни змінили характер обстрілів Миколаївської області та шукають об'єкти, де можуть потенційно розміщуватись українські військові.