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Російські війська з реактивних систем залпового вогню завдали ударів по Очакову.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Зокрема, сьогодні, 20 квітня, з 00:25 по 01:00 ворог завдавав ударів із РСЗВ по Очакову Очаківської громади у Миколаївському районі.
Наслідки обстрілів уточнюються. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
За словами голови ОВА, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.
Нагадаємо, що росіяни змінили характер обстрілів Миколаївської області та шукають об'єкти, де можуть потенційно розміщуватись українські військові.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Російські війська з реактивних систем залпового вогню завдали ударів по Очакову.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Зокрема, сьогодні, 20 квітня, з 00:25 по 01:00 ворог завдавав ударів із РСЗВ по Очакову Очаківської громади у Миколаївському районі.
Наслідки обстрілів уточнюються. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
За словами голови ОВА, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.
Нагадаємо, що росіяни змінили характер обстрілів Миколаївської області та шукають об'єкти, де можуть потенційно розміщуватись українські військові.