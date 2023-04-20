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Федеральна служба безпеки Росії, схоже, проводить масштабну перевірку органів безпеки, це може бути пов’язано з бажанням Кремля усунути неугодних чиновників.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики звертають увагу на повідомлення російських ЗМІ про те, що ФСБ і Головне управління Служби безпеки МВС проводять масові перевірки в кількох московських райвідділах міліції протягом останніх кілька тижнів через «витік даних із російських силовиків на запит громадян України».
Крім того, як зауважують в ІSW, повідомляється, що рейди ФСБ і МВС в московських відділах міліції відбуваються на тлі серії арештів і звільнень відомих членів керівництва Росгвардії.
— Кремль може наполягати на таких арештах і розслідуваннях, щоб провести перевірку внутрішнього апарату безпеки задля усунення чиновників, які потрапили в немилість Кремля, і консолідувати подальший контроль органів внутрішньої безпеки, — йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
Держдума РФ 18 квітня ухвалила законопроєкт про довічні терміни ув’язнення за державну зраду. Кількість вироків у таких справах зросла після російського вторгнення в Україну.
Посилюється покарання і за статтею про диверсію. Тепер за дії, спрямовані на пошкодження об’єктів транспортної інфраструктури та життєзабезпечення населення, може загрожувати до 20 років позбавлення волі. Після початку вторгнення в Україну у Росії також зросла кількість звинувачень у диверсіях.
Нагадаємо, що Російські війська з реактивних систем залпового вогню завдали ударів по Очакову.
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Федеральна служба безпеки Росії, схоже, проводить масштабну перевірку органів безпеки, це може бути пов’язано з бажанням Кремля усунути неугодних чиновників.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики звертають увагу на повідомлення російських ЗМІ про те, що ФСБ і Головне управління Служби безпеки МВС проводять масові перевірки в кількох московських райвідділах міліції протягом останніх кілька тижнів через «витік даних із російських силовиків на запит громадян України».
Крім того, як зауважують в ІSW, повідомляється, що рейди ФСБ і МВС в московських відділах міліції відбуваються на тлі серії арештів і звільнень відомих членів керівництва Росгвардії.
— Кремль може наполягати на таких арештах і розслідуваннях, щоб провести перевірку внутрішнього апарату безпеки задля усунення чиновників, які потрапили в немилість Кремля, і консолідувати подальший контроль органів внутрішньої безпеки, — йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
Держдума РФ 18 квітня ухвалила законопроєкт про довічні терміни ув’язнення за державну зраду. Кількість вироків у таких справах зросла після російського вторгнення в Україну.
Посилюється покарання і за статтею про диверсію. Тепер за дії, спрямовані на пошкодження об’єктів транспортної інфраструктури та життєзабезпечення населення, може загрожувати до 20 років позбавлення волі. Після початку вторгнення в Україну у Росії також зросла кількість звинувачень у диверсіях.
Нагадаємо, що Російські війська з реактивних систем залпового вогню завдали ударів по Очакову.