Делегація з Миколаєва взяла участь у найбільшій в світі промисловій виставці-ярмарку «‎Hannover Messe»‎, де показала, як сьогодні виглядає місто після ворожих обстрілів.

Про це йдеться на сайті Миколаївської міської ради.

На запрошення мера німецького Ганновера Беліта Оная представники міської ради презентують Миколаїв на провідному заході світового рівня.

У складі делегації, що представляла місто , мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, його заступник Сергій Коренєв та директорка департаменту економічного розвитку Тетяна Шуліченко.

— На стенді нашого міста розповів присутнім про ситуацію в Миколаєві та наслідки російських обстрілів. Також разом з Аною Паес із OneWorks презентували роботу над новим Генеральним планом міста, – розповів Олександр Сєнкевич.

Як зазначається, робота виставки побудована таким чином, що з одного боку, миколаївці мають можливість ознайомитись із продуктами й інноваційними технологіями найбільших промислових компаній світу, а з іншого - презентувати їм можливості застосування їхніх технологій у Миколаєві.

— Минулого року ми підписали меморандум про партнерство з Ганновером, тож під час візиту маємо окремі робочі зустрічі з мером міста, представниками муніципалітету та комунальних підприємств. Зокрема, вже відвідав місцеві підприємства з електро- та водопостачання, а також поспілкувався з місцевими архітекторами й фахівцями з містобудування, – підкреслив міський голова.

Нагадаємо, у вересні минулого року Гановер та Миколаїв стали містами-партнерами. Після закінчення війни в Україні міста будуть розвивати міжміські відносини та спільні проекти.