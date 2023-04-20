Влада Одеси цьогоріч не відкриватиме пляжі для загального доступу, а спеціальні зони відпочинку зможуть працювати лише за умов дотримання правил безпеки.

Про це в ефірі каналу Київ24 заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

— Потрапляння у будівлі курортної сфери говорять про те, що курортного сезону знову цьогоріч не буде. До настання нашої перемоги ми будемо говорити про розмінування акваторії Чорного моря, – наголосив він.

За словами очільника ОВА, місця для відпочинку на узбережжі все ж таки будуть функціювати за умови урахування правил безпеки. Наприклад, басейн у зоні відпочинку повинен бути встановлений на безпечній відстані від моря. Також заклад має дотримуватися правил безпеки при лунанні сигналу повітряної тривоги, інакше, як зазначив Сергій Братчук, його закриють.

— Говорячи про економіку Одещини, мають бути надходження до бюджету. Курортного сезону не буде, але буде сезон відпочинку. Ми будемо враховувати досвід минулого року. Танців на кістках не буде, але ми будемо створювати безпечні місця для відпочинку зі спеціально впровадженими правилами безпеки, – підкреслив він.

Також речник Одеської ОВА нагадав, що минулого року було багато трагічних випадків загибелі та травмування людей на узбережжі через вибухи мін.

— Не хочу, щоб руки, ноги та голови одеситів та гостей міста літали над акваторією моря, або над пляжами. Ми мали багато трагічних випадків, тому будуть застосовані всі заходи щоб убезпечити людей, – резюмував Сергій Братчук.

Нагадаємо, одеські поліцейські розпочали кримінальне провадження через відео у TikTok, на якому блогери перебувають у готелі з морськими котиками.