Кремль вперше обмовився про те, що в Україні воює нова «Дніпрська група військ».

На це звернули увагу аналітики британської розвідки.

Там зазначили, що 18 квітня Кремль опублікував прес-реліз про візит президента РФ Володимира Путіна на окупований південь України і в ньому говориться, що Путін відвідав «Дніпрську групу військ».

— Це одна з перших згадок про існування Дніпрської групи військ (ДГВ). Росія використовує термін «група військ» в особливому сенсі, вказуючи на велике оперативно-цільове формування, —пояснили в британській розвідці.

Аналітики розвідки нагадали, що на початку вторгнення в Україну російські сили були організовані в групи військ, кожна з яких була пов'язана зі своїм рідним військовим округом в РФ, наприклад, Західна і Центральна групи військ.

— Існування явно нової ДГВ передбачає, що первісна організація сил змінилася, ймовірно, через великі втрати, — припустили в британській розвідці.

Аналітики також припустили, що завдання ДГВ полягатиме в захисті південного сектора окупованих українських територій, і «особливо південно-західний фланг, який зараз відзначений річкою Дніпро».

Раніше повідомлялося, що російські війська з реактивних систем залпового вогню завдали ударів по Очакову.