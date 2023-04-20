Судова влада України

Суд у Миколаєві заборонив 10 років працювати в органах державної влади 60-річному жителю міста, який у своєму фейсбуці розміщував публікації, які виправдовують збройну агресію РФ проти України.

Відповідне рішення ухвалив Центральний районний суд Миколаєва, повідомляє пресслужба суду.

Як виявилось, чоловік у своєму профілі у фейсбуці, у тому числі в особистому листуванні, висловлював думки, що містять ознаки виправдування збройної агресії проти України, а також заперечення тимчасової окупації частини території України, дискредитації дій представників Збройних сил України.

Чоловік, своєю чергою, заявив у суді, що є патріотом України, засуджує дії РФ, а у своєму фейсбуці не писав власних думок, а лише поширював чужі публікації.

«Обвинувачений провину у вчиненні кримінального проступку заперечував. Зазначав, що є патріотом своєї країни та засуджує збройну агресію РФ. Зауважив, що публікації, про які йдеться в матеріалах кримінального провадження він не виставляв, а лише робив репости», — йдеться у повідомленні.

В результаті, суд вирішив, що слідство довело вину в діях обвинуваченого та визнав його винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 111-1 КК України та призначив йому покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади в органах держаної влади, місцевого самоврядування України та органах, що надають публічні послуги строком на десять років

Нагадаємо, колаборант, який наводив «Калібри» на Миколаїв, отримав 11 років в'язниці.