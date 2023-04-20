З 18 до 28 квітня районні відділення міського терцентру соціального обслуговування видаватимуть продуктові набори пільговим категоріям громадян.

Про це повідомляє пресслужба міськради з посиланням на департамент праці та соціального захисту населення.

Хто може отримати допомогу:

— особи з інвалідністю (I, II, III групи);

— сім’ї, які виховують дитину з інвалідністю;

— одинокі матері/батьки, за наявності витягу з реєстру;

— багатодітні родини, за наявності посвідчення;

— малозабезпечені родини (отримувачі державної соціальної допомоги);

— сім’ї, в яких є діти під опікою та піклуванням;

— внутрішньо переміщені особи, за наявності довідки від 24.02.2022;

— сім’ї загиблих захисників та захисниць України.

Особи, що потребують продуктові набори можуть звертатися за адресами відділень, залежно від місця реєстрації:

— Заводський район – вул. Кузнецька, 83;

— Інгульський район – вул. 12 Поздовжня, 50-А;

— Корабельний район – пр. Богоявленський, 301/2;

— Центральний район – вул. Шевченка, 19-А.

При собі треба мати паспорт та документи, що підтверджують категорію.

Нагадаємо, понад 1000 солодких пасок, майже 800 літрів олії, продуктові набори, засоби гігієни - такі великодні подарунки отримали миколаївці за ініціативи команди гуманітарного штабу Олександра Гайду. Благодійну допомогу надали зокрема багатодітним родинам, людям з інвалідністю, які мешкають у Корабельному та Інгульському районах, мешканцям геріатричного пансіонату та військовослужбовцям.