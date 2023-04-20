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Миколаївці розкритикували роботу комунальників, які «стрижуть» платани з гніздами граків по вулиці Соборній.
На сторінці у Facebook Ольга Голубенко пише, що уже декілька дній поспіль у платанів прибирають гілки, але не тільки сухі.
Однак на цих деревах вже гніздяться птахи. Вона опублікувала невелике відео де видно, що дійсно там є граки.
— Не швидко - десь два дерева в день. Бо багато проводів, бережуть вікна людей та голови перехожих. Сьогодні чи завтра почнуть обрізати гілки на деревах з гніздами граків. Поки не знають чи будуть їх залишати – «начальство нічого не сказало». По часу там вже повинні бути яйця, для пташенят наче рано. Сподіваюся, що в гніздо спочатку заглянуть, а потім вже будуть пиляти гілку, — пише вона.
Під дописом миколаївці почали висловлювати незадоволення такою кардинальною обрізкою дерев.
«Якось задофіга вони обрізали. Не вірю, що всі ті гілки були сухими, - зазначає Владислав Хромих.
«Їх ТЗ якесь дилетантське, шкідливе і жахливе. Такого жаху принаймі в Європі не бачила. І платани там величезні, без «омолодження», - пише Віка Легка
«Роботу з оновлення крон проводять омолоджувачі-бензопильщики», - пожартував Денис Моляка.
«В який раз пересвідчуюсь що в Миколаєві ненавидять дерева, то гарні ялинки спиляли, тепер платани калічать», - додає Вадим Кравченко
«На першому фото спилені і складені в купку геть не сухі гілки, а цілком здорові. Цьою обрізкою вони з прекрасних величних платанів роблять калік на довгому стовбурі з купкою кривих гілочок зверху. Варварство і шкідництво», - впевнена Оксана Домарацька.
Також люди зазначили, що вже діє «Сезон тиші» – природоохоронний захід, що запроваджений на законодавчому рівні відповідно до статті 39 Закону України «Про тваринний світ» у період масового розмноження диких тварин з метою охорони середовища їх існування, умов розмноження та шляхів міграції. Але варто зазначити, що в законодавстві стосовно «Сезону тиші» не прописано чітко, які саме роботи повинні бути заборонені. Зокрема і стосовно населених пунктів.
«Птахи - не собаки. На їх стерилізацію мільйони на рік не освоїш», - пише Олена Косенчук.
«Де ті зоозахисники? Невже не шкода пташенят, яких знищують варвари?», - запитує Антонина Галкина
Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує витратити 5 мільйонівгривень на послуги з видалення, санітарної обрізки та висадження нових дерев. Так, в документації мова йшла про санітарну та омолоджувальну обрізку 200 дерев по місту.
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Миколаївці розкритикували роботу комунальників, які «стрижуть» платани з гніздами граків по вулиці Соборній.
На сторінці у Facebook Ольга Голубенко пише, що уже декілька дній поспіль у платанів прибирають гілки, але не тільки сухі.
Однак на цих деревах вже гніздяться птахи. Вона опублікувала невелике відео де видно, що дійсно там є граки.
— Не швидко - десь два дерева в день. Бо багато проводів, бережуть вікна людей та голови перехожих. Сьогодні чи завтра почнуть обрізати гілки на деревах з гніздами граків. Поки не знають чи будуть їх залишати – «начальство нічого не сказало». По часу там вже повинні бути яйця, для пташенят наче рано. Сподіваюся, що в гніздо спочатку заглянуть, а потім вже будуть пиляти гілку, — пише вона.
Під дописом миколаївці почали висловлювати незадоволення такою кардинальною обрізкою дерев.
«Якось задофіга вони обрізали. Не вірю, що всі ті гілки були сухими, - зазначає Владислав Хромих.
«Їх ТЗ якесь дилетантське, шкідливе і жахливе. Такого жаху принаймі в Європі не бачила. І платани там величезні, без «омолодження», - пише Віка Легка
«Роботу з оновлення крон проводять омолоджувачі-бензопильщики», - пожартував Денис Моляка.
«В який раз пересвідчуюсь що в Миколаєві ненавидять дерева, то гарні ялинки спиляли, тепер платани калічать», - додає Вадим Кравченко
«На першому фото спилені і складені в купку геть не сухі гілки, а цілком здорові. Цьою обрізкою вони з прекрасних величних платанів роблять калік на довгому стовбурі з купкою кривих гілочок зверху. Варварство і шкідництво», - впевнена Оксана Домарацька.
Також люди зазначили, що вже діє «Сезон тиші» – природоохоронний захід, що запроваджений на законодавчому рівні відповідно до статті 39 Закону України «Про тваринний світ» у період масового розмноження диких тварин з метою охорони середовища їх існування, умов розмноження та шляхів міграції. Але варто зазначити, що в законодавстві стосовно «Сезону тиші» не прописано чітко, які саме роботи повинні бути заборонені. Зокрема і стосовно населених пунктів.
«Птахи - не собаки. На їх стерилізацію мільйони на рік не освоїш», - пише Олена Косенчук.
«Де ті зоозахисники? Невже не шкода пташенят, яких знищують варвари?», - запитує Антонина Галкина
Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує витратити 5 мільйонівгривень на послуги з видалення, санітарної обрізки та висадження нових дерев. Так, в документації мова йшла про санітарну та омолоджувальну обрізку 200 дерев по місту.