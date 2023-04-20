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В Інгульському, Корабельному та Центральному районах Миколаєва прибрали чергові білборди, які перебувають в аварійному стані.
Про це повідомляє Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради.
— Це чотири конструкції, які загрожували здоров'ю та життю миколаївців і гостей міста. У разі біди, винним буде господар рекламного щита. Але кому тоді від цього стане легше? Шановні власники рекламних конструкцій, будьте відповідальними! Ви повинні проводити технічне обслуговування вчасно та якісно!, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Миколаєві прибирають рекламні споруди: демонтували ще три білборди.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
В Інгульському, Корабельному та Центральному районах Миколаєва прибрали чергові білборди, які перебувають в аварійному стані.
Про це повідомляє Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради.
— Це чотири конструкції, які загрожували здоров'ю та життю миколаївців і гостей міста. У разі біди, винним буде господар рекламного щита. Але кому тоді від цього стане легше? Шановні власники рекламних конструкцій, будьте відповідальними! Ви повинні проводити технічне обслуговування вчасно та якісно!, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Миколаєві прибирають рекламні споруди: демонтували ще три білборди.