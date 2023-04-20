Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

В Інгульському, Корабельному та Центральному районах Миколаєва прибрали чергові білборди, які перебувають в аварійному стані.

Про це повідомляє Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради.

— Це чотири конструкції, які загрожували здоров'ю та життю миколаївців і гостей міста. У разі біди, винним буде господар рекламного щита. Але кому тоді від цього стане легше? Шановні власники рекламних конструкцій, будьте відповідальними! Ви повинні проводити технічне обслуговування вчасно та якісно!, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаєві прибирають рекламні споруди: демонтували ще три білборди.