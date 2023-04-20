Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Впродовж доби 19 квітня рятувальники тричі ліквідували пожежі, які виникали на території Миколаївської області.

Про це інформує Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Перша пожежа сталася о 15:56 на вулиці Фалєєвській в Миколаєві – там загорівся житловий будинок. Вже за девʼять хвилин двом відділенням державної пожежно-рятувальної частини вдалось погасити займання. Попередня причина – коротке замикання електропроводки.

В цей же день о 18:21 на вулиці Козацькій у селі Степове виникла пожежа в нежитловому будинку. Пожежники ліквідували пожежу площею 30 квадратних метрів о 19:53. Причина займання досі встановлюється.

Водночас о 22:58 по вулиці Жуковського у Снігурівці загорівся дах в прибудові до житлового будинку. Рятувальникам вдалося вберегти будинок від повного знищення. Пожежу ліквідували о 23:17. Площа займання становила 5 квадратних метрів, а причиною її виникнення стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей та димарів.

Загалом від ДСНС на ліквідацію цих пожеж залучались 10 вогнеборців та 3 спецавтомобілі.

Нагадаємо, у Великдень на Миколаївщині сталось три пожежі.