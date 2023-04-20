Слово і діло

У Чехії під час перевірки чеськими органами, що контролюють якість зерна, м'яса та яєць з України не виявили жодного невідповідного зразка.

Про це повідомив міністр сільського господарства Чеської Республіки Зденек Некула чеському новинному сайту «Ceske Noviny».

Зазначається, що він наголосив, що у Чехії немає підстав для заборони імпорту сільськогосподарських продуктів з України, як це зробили Польща, Словаччина та інші країни.

Також Зденек Некула пояснив, що кожен зразок імпортованих харчових продуктів аналізується на наявність понад 400 залишків діючих речовин. В основному це тести на наявність мікотоксинів або залишків пестицидів, а також всі зразки перевіряються на наявність важких металів, таких як свинець або кадмій.

У Міністерстві сільського господарства заявили, що інтенсивні перевірки триватимуть і надалі. Вони також будуть зосереджені на молочних продуктах.

Повідомляється, що Зденек Некула зазначив, що Чехія повністю забезпечує себе зерновими та експортує значну частину своєї продукції. За його словами, у 2022 році Чехія виробила 160% своїх внутрішніх потреб у зерні, та вдвічі більше – у пшениці.

Нагадаємо, Словаччина запровадила сувору заборону на продаж українського зерна.