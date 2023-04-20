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У четвер, 20 квітня, на в'їзді до Миколаєва, під час перевірки маршрутки патрульні виявили 24-річного злочинця, який перебував в розшуку.
Про це повідомляють в Патрульній поліції Миколаївської області.
За даними правоохоронців, у одного з пасажирів маршрутки Одеса-Миколаїв не було з собою жодних документів, що посвідчують особу. Чоловіка перевірили понаявним базам даних.
Повідомляється, що в ході перевірки поліцейські з'ясували, що цей 24-річний громадянин перебуває в розшуку за скоєння кримінального злочину.
На місце події патрульні викликали слідчих для подальшого з'ясування всіх обставин справи.
Нагадаємо, це не перший випадок затримання миколаївськими патрульними злочинця, який перебуває у розшуку. Так, нещодавно на одному з блокпостів міста правоохоронці зупинили автомобіль Hyundai, пасажир якого виявився злочинцем.
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У четвер, 20 квітня, на в'їзді до Миколаєва, під час перевірки маршрутки патрульні виявили 24-річного злочинця, який перебував в розшуку.
Про це повідомляють в Патрульній поліції Миколаївської області.
За даними правоохоронців, у одного з пасажирів маршрутки Одеса-Миколаїв не було з собою жодних документів, що посвідчують особу. Чоловіка перевірили понаявним базам даних.
Повідомляється, що в ході перевірки поліцейські з'ясували, що цей 24-річний громадянин перебуває в розшуку за скоєння кримінального злочину.
На місце події патрульні викликали слідчих для подальшого з'ясування всіх обставин справи.
Нагадаємо, це не перший випадок затримання миколаївськими патрульними злочинця, який перебуває у розшуку. Так, нещодавно на одному з блокпостів міста правоохоронці зупинили автомобіль Hyundai, пасажир якого виявився злочинцем.