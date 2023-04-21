Один із найбільших у світі виробників сільськогосподарської техніки CNH Industrial, якому зокрема належать компанії Case та New Holland, продасть свої активи в Росії.

Про це повідомили у головному офісі компанії в Лондоні.

Російські активи CNH Industrial оцінені у 60 мільйонів доларів. У її власності пепебувають виробничі об'єкти з виготовлення будівельного та сільськогосподарського обладнання, а також склад із запасними деталями.

Покупець активів наразі залишається невідомим.

У березні 2022 року компанія повідомила, що припиняє свою діяльність із постачання продукції на територію РФ. При цьому приблизно 200 працівникам підрозділів компанії у Росії продовжували платити зарплати.

У 2021 році дохід CNH Industrial у Росії становив близько 380 мільйонів доларів або приблизно 2% від усієї виручки концерну. Збитки від продажу російських активів у компанії оцінили у 20 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за майже рік після того, як Росія вторглася в Україну, російський ринок залишили лише 9% із майже півтори тисячі світових компаній, що були присутні там до війни. У списку тих, хто залишився такі світові бренди: METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble.