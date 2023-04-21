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Американська мережа закладів швидкого харчування «McDonald's» вносить незначні зміни в рецепти приготування бургерів.
Про це повідомляється на офіційному сайті компанії «McDonald's».
Там зазначили, що зміни спрямовані на підвищення якості сендвічів і передбачають використання «м'якших і легших» булочок та додавання цибулі в котлети під час обсмажування. Завдяки цьому «вони стануть більш соковитими». Крім того, на сайті додали, що у «Біг-Маку» буде більше соусу.
Повідомляється, що приготовані за новою технологією бургери вже продаються в Австралії, Канаді, Бельгії та на заході США. Також у 2024 році вони будуть доступні на всій території Штатів.
Представник компанії сайту CNBC вказав, що ціни на бургери не зміняться.
Нагадаємо, у Миколаєві приводили до ладу McDonald’s, що закрився у лютому через повномасштабну війну.
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Американська мережа закладів швидкого харчування «McDonald's» вносить незначні зміни в рецепти приготування бургерів.
Про це повідомляється на офіційному сайті компанії «McDonald's».
Там зазначили, що зміни спрямовані на підвищення якості сендвічів і передбачають використання «м'якших і легших» булочок та додавання цибулі в котлети під час обсмажування. Завдяки цьому «вони стануть більш соковитими». Крім того, на сайті додали, що у «Біг-Маку» буде більше соусу.
Повідомляється, що приготовані за новою технологією бургери вже продаються в Австралії, Канаді, Бельгії та на заході США. Також у 2024 році вони будуть доступні на всій території Штатів.
Представник компанії сайту CNBC вказав, що ціни на бургери не зміняться.
Нагадаємо, у Миколаєві приводили до ладу McDonald’s, що закрився у лютому через повномасштабну війну.