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Зазначають, що упродовж 20-22 квітня прогнозується проходження максимального рівня водопілля на Десні біля села Макошине висотою 740-750 см над нулем поста.
Очікується подальше затоплення заплави, ряду сіл та порушення транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області. Мождиве початкове затоплення присадибних ділянок та окремих будинків у Корюківському районі Чернігівської області.
Оголошено ІІ рівень небезпеки – помаранчевий.
Крім того, 20-21 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на Дніпрі у місті Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів.
Раніше, Чернігівська ОВА прогнозувала найбільший з 2013 року паводок та не виключає евакуацію з населених пунктів.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Зазначають, що упродовж 20-22 квітня прогнозується проходження максимального рівня водопілля на Десні біля села Макошине висотою 740-750 см над нулем поста.
Очікується подальше затоплення заплави, ряду сіл та порушення транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області. Мождиве початкове затоплення присадибних ділянок та окремих будинків у Корюківському районі Чернігівської області.
Оголошено ІІ рівень небезпеки – помаранчевий.
Крім того, 20-21 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на Дніпрі у місті Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів.
Раніше, Чернігівська ОВА прогнозувала найбільший з 2013 року паводок та не виключає евакуацію з населених пунктів.