Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у

Зазначають, що упродовж 20-22 квітня прогнозується проходження максимального рівня водопілля на Десні біля села Макошине висотою 740-750 см над нулем поста.

Очікується подальше затоплення заплави, ряду сіл та порушення транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області. Мождиве початкове затоплення присадибних ділянок та окремих будинків у Корюківському районі Чернігівської області.

Оголошено ІІ рівень небезпеки – помаранчевий.

Крім того, 20-21 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на Дніпрі у місті Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів.

Раніше, Чернігівська ОВА прогнозувала найбільший з 2013 року паводок та не виключає евакуацію з населених пунктів.