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На комунальному підприємстві «Миколаївські парки» запевнили, що обрізка платанів по вулиці Соборній проводиться згідно з правилами утримання зелених насаджень, а гнізда птахів не постраждали.
Про це у коментарі «НикВести» розповіла дендролог КП «Миколаївські парки» Альона Недільська.
Нагадаємо, що миколаївці розкритикували роботу комунальників, які «стрижуть» платани з гніздами граків на вулиці Соборній.
Альона Недільська зазначила, що обрізку дерев у квітні можна проводити, якщо дозволяють температурні показники. Станом на 19 квітня співробітники КП кронували сім дерев. Ще кілька днів і роботи припиняться.
— Формувальна обрізка дерев здійснюється згідно з правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених у 2008 році. Формувальна обрізка проводиться з лютого по квітень включно та восени, коли вже настає листопад. Формувальна обрізка проводиться на деревах алейних або рядових посадок. У нас на даному етапі проводиться обрізка платанів, які на алейній посадці, – розповіла Альона Недільська.
Представник КП уточнила, що жодної «варварської обрізки» не проводилося, співробітники підприємства працювали в рамках затверджених стандартів. Гілки, які могли здатися городянам «живими», насправді були хворими, тому їх також спиляли. Усі спили обробили спеціальною пастою.
— При формувальній обрізці можна обрізати не більше однієї третини висоти дерева – цього стандарту ми дотримуємося і коли проводиться обрізка, то залишаємо основні скелетні пагони. При зрізі головних скелетних пагонів ми перевіряємо стан спила. Якщо спив живий і здоровий, то ми відразу замазуємо спеціальною пастою, просоченою фунгіцидами. Якщо ж спив хворий усередині, то ми обрізаємо до живої деревини і також це замазуємо, — розповіла вона.
Також співробітники КП звертають увагу на наявність гнізд на деревах. Альона Недільська запевнила, що на платанах, які вже обрізали, не було гнізд.
— До кожного дерева, на якому знаходяться гнізда, ми підходитимемо суто індивідуально. На цьому етапі ті дерева, які ми обрізали, там гнізд не було, – розповіла вона.
Усі роботи проводили самі співробітники КП «Миколаївські парки». Також у цей час проводилось кронування дерев по вулиці Адміральській та за заявками городян.
Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує витратити 5 мільйонів гривень на послуги з видалення, санітарної обрізки та висадки нових дерев. Так, у документації йшлося про санітарну та омолоджуючу обрізку 200 дерев по місту.
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На комунальному підприємстві «Миколаївські парки» запевнили, що обрізка платанів по вулиці Соборній проводиться згідно з правилами утримання зелених насаджень, а гнізда птахів не постраждали.
Про це у коментарі «НикВести» розповіла дендролог КП «Миколаївські парки» Альона Недільська.
Нагадаємо, що миколаївці розкритикували роботу комунальників, які «стрижуть» платани з гніздами граків на вулиці Соборній.
Альона Недільська зазначила, що обрізку дерев у квітні можна проводити, якщо дозволяють температурні показники. Станом на 19 квітня співробітники КП кронували сім дерев. Ще кілька днів і роботи припиняться.
— Формувальна обрізка дерев здійснюється згідно з правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених у 2008 році. Формувальна обрізка проводиться з лютого по квітень включно та восени, коли вже настає листопад. Формувальна обрізка проводиться на деревах алейних або рядових посадок. У нас на даному етапі проводиться обрізка платанів, які на алейній посадці, – розповіла Альона Недільська.
Представник КП уточнила, що жодної «варварської обрізки» не проводилося, співробітники підприємства працювали в рамках затверджених стандартів. Гілки, які могли здатися городянам «живими», насправді були хворими, тому їх також спиляли. Усі спили обробили спеціальною пастою.
— При формувальній обрізці можна обрізати не більше однієї третини висоти дерева – цього стандарту ми дотримуємося і коли проводиться обрізка, то залишаємо основні скелетні пагони. При зрізі головних скелетних пагонів ми перевіряємо стан спила. Якщо спив живий і здоровий, то ми відразу замазуємо спеціальною пастою, просоченою фунгіцидами. Якщо ж спив хворий усередині, то ми обрізаємо до живої деревини і також це замазуємо, — розповіла вона.
Також співробітники КП звертають увагу на наявність гнізд на деревах. Альона Недільська запевнила, що на платанах, які вже обрізали, не було гнізд.
— До кожного дерева, на якому знаходяться гнізда, ми підходитимемо суто індивідуально. На цьому етапі ті дерева, які ми обрізали, там гнізд не було, – розповіла вона.
Усі роботи проводили самі співробітники КП «Миколаївські парки». Також у цей час проводилось кронування дерев по вулиці Адміральській та за заявками городян.
Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує витратити 5 мільйонів гривень на послуги з видалення, санітарної обрізки та висадки нових дерев. Так, у документації йшлося про санітарну та омолоджуючу обрізку 200 дерев по місту.