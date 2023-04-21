Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Паламарчук розповів, чи мають сенс укріплення, які війська РФ будують на пляжах у Криму.

Про це він сказав під час ефіру в інтерв'ю «Radio NV».

Зазначається, що експерт Національного інституту стратегічних досліджень прокоментував можливість десантної операції з боку Чорного моря. Теоретично, ці укріплення розраховані на її стримування.

– З нашого боку така операція неможлива просто з однієї простої причини: у нас є один вцілілий середній десантний корабель, це рота. Можливо, якщо використати якісь катери, ще щось — це батальйон. Немає тих засобів, які елементарно можуть цей десант доставити, – зауважив Максим Паламарчук.

Раніше повідомляли, що окупанти в Криму готуються до звільнення півострова Україною. Також про те, що росіяни в окупованому Криму активно облаштовують оборону свідчать супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies, які опублікувала The Washington Post.

У листопаді 2022 року Генштаб ЗСУ інформував, що ворог вдосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та на півночі окупованого Криму.

Нагадаємо, нещодавно згадували, що окупанти встановлюють «зуби дракона» на сході Криму.