Піротехніки ДСНС 19 квітня провели роботи із розмінування цвинтарів у Снігурівській територіальній громаді напередодні поминальних днів.

Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС України в Миколаївській області в Facebook.

Зазначається, що 19 квітня піротехніки ДСНС України в Миколаївській області продовжили роботи по розмінуванню деокупованих територій Миколаївщини та населених пунктів, де велись активні бойові дії. Зокрема обстежували кладовище напередодні поминальних днів у Снігурівській територіальній громаді Баштанського району.

Повідомляється, що напередодні поминальних днів виникла нагальна потреба обстежити кладовища, адже навіть попри заборону та застереження люди можуть мати наміри піти до могил рідних.

«Ми повинні розповісти та нагадати про небезпеку. З досвіду роботи піротехнічних розрахунків можна із впевненістю сказати, що там де був ворог – усе заміновано, адже для росіян немає різниці чи то приватні домоволодіння, відкриті території, поля під засів чи кладовища. Найчастіше зустрічаються протипіхотні та протитранспортні міни, але й багато інших вибухонебезпечних предметів, які несуть загрозу життю людей», – йдеться у повідомленні.

Слідчі зауважують, що висока рослинність, а також наявність значної кількості металевих конструкцій на кладовищах ускладнюють проведення обстежень стандартними методами. Як наслідок — неможливо гарантувати 100% відсутність вибухонебезпечних предметів на обстежених територіях.

Також рятувальники додали, що з початку повномасштабного вторгнення на території Миколаївщини піротехніки виявили понад 14 тисяч боєприпасів та відпрацювали близько 7000 тисяч повідомлень.

Нагадаємо, миколаївців попереджають про дотримання правил безпеки під час відвідування кладовищ у поминальні дні. А також миколаївські рятувальники просять мешканців деокупованих громад не йти на кладовища.