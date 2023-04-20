Данський урбаніст та велоактивіст вже декілька місяців допомагає місту в розробці концепції велосипедної інфраструктури Миколаєва. Містян просять пройти опитування аби допомогти оцінити життєздатність цього проєкту.

Про це повідомили в пресслужбі департаменту житлово-комунального господарства.





Як відомо, на початку квітня Миколаїв відвідав данський урбаніст, велоактивіст та блогер Мікаел Колвілль-Андерсен (Mikael Colville-Andersen) та запропонував допомогти з розробкою концепції велосипедної інфраструктури для Миколаєва, аби розвивати місто за європейським прикладом.

Зазначається, що Мікаел планує зустрітися з урядом Данії аби вони підтримали реалізацію цього проєкту.





Опитування від Veloruh Mykolaiv можна пройти за посиланням





Нагадаємо, що раніше по вулиці Великій Морській, а саме на ділянці від вулиці Соборної до вулиці Садової, та по вулиці Соборній від вулиці Велика Морська до понтонного мосту були облаштовані велосмуги



