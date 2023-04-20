Сьогодні, 20 квітня, ворог здійснив черговий обстріл Очаківської громади. Наразі слідчі Національної поліції Миколаївської області зафіксували та задокументували наслідки ударів.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Миколаївської області.

Зазначається, що 20 квітня, військові РФ завдали чергові удари по Очакову. Пошкоджень зазнали житлові будинки, транспортні засоби та об'єкти цивільної інфраструктури.

Наразі поліцейські проводять огляди місць обстрілів, збирають речові докази та фіксують наслідки ударів окупантів.

Повідомляється, що за фактами збройної агресії РФ проти України тривають кримінальні розслідування за статтею 438 Кримінального Кодексу України («Порушення законів та звичаїв війни»).

Нагадаємо, Очаків обстрілюють майже щодня: як сьогодні виглядає колись курортне місто. Також російські війська з РСЗВ вночі завдали ударів по Очакову.