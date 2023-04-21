У четвер, 20 квітня, Україна стала державою-учасницею Механізму цивільного захисту Європейського Союзу – європейської системи солідарності, яка допомагає країнам, які постраждали від стихійного лиха.

Про це повідомила пресслужба Генерального директорату Єврокомісії з питань цивільного захисту та операцій із гуманітарної допомоги.

Зазначається, що ЄС виділяє ще 55 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні на додаток до 145 мільйонів євро, які вже були надані на початку цього року.

— Від початку агресії Росії проти України Механізм цивільного захисту ЄС працює на повну силу, щоб надіслати в країну життєво необхідну допомогу. Як повноправний член Механізму Україна тепер також зможе надати таку ж солідарність іншим країнам і людям, які постраждали від криз. Органи цивільного захисту України вже продемонстрували свою непохитну стійкість у боротьбі з часом, щоб допомогти відновити те, що зруйнувала Росія, а також продемонструвати солідарність з Туреччиною після руйнівних землетрусів у лютому, – зазначив Комісар з кризового менеджменту Янез Ленарчич.

Наразі в Україну через Механізм направлено понад 88 тисяч тонн рятувального обладнання, продуктів харчування та медикаментів.

Зокрема, нещодавно в Україну зі стратегічних енергетичних резервів направили понад тисячу електрогенераторів, повністю профінансованих ЄС.

Нагадаємо, за рік із початку повномасштабного вторгнення в Україну надійшло 450 вантажів гуманітарної допомоги з енергетичним обладнанням. Загальна вага допомоги – понад 5650 тонн.