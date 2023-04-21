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Упродовж доби, 20 квітня, українські захисники ліквідували ще 630 російських окупантів. Загалом втрати армії РФ на 422-гу добу повномасштабної війни перевищили вже 185 тис.
Про це в ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім того, Збройні сили України спалили один ворожий танк, шість бойових броньованих машин, шість одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, дві одиниці спеціальної техніки та дві артилерійські системи. Також протягом доби було приземлено вісім безпілотників.
Нагадаємо, неподалік окупованої Кирилівки у четвер, 20 квітня, в Азовське море впав вертоліт росіян, пілот загинув.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Упродовж доби, 20 квітня, українські захисники ліквідували ще 630 російських окупантів. Загалом втрати армії РФ на 422-гу добу повномасштабної війни перевищили вже 185 тис.
Про це в ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім того, Збройні сили України спалили один ворожий танк, шість бойових броньованих машин, шість одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, дві одиниці спеціальної техніки та дві артилерійські системи. Також протягом доби було приземлено вісім безпілотників.
Нагадаємо, неподалік окупованої Кирилівки у четвер, 20 квітня, в Азовське море впав вертоліт росіян, пілот загинув.