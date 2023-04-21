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Український Благодійний Фонд «Розвиток Коблево» та його засновник Олег Боз продовжують свою гуманітарну волонтерську діяльність. Цього разу партію гуманітарної допомоги передали до КНП «Миколаївський клінічний госпіталь ветеранів війни».
Про це розповіли на сайті фонду.
Миколаївський клінічний госпіталь ветеранів війни – спеціалізована медична установа, яку було обрано базовим закладом реабілітаційного простору для українських військовослужбовців, які повернулися з полону, а також в закладі отримують медичні послуги ветерани війні.
Медичний заклад отримав від благодійної організації ліки, комплекти постільної білизни та рушників, миючі засоби, чоловічу термобілизну та інші корисні речі, які завжди стають у нагоді державним закладам охорони здоров’я.
— Наш Благодійний фонд надає систематичну допомогу захисникам України та Миколаївського регіону. Розуміючи важливість гуманітарної підтримки медичної галузі, ми передали для госпіталя, в якому проходять лікування та реабілітацію наші військовослужбовці, медикаменти та інші корисні для медичного закладу речі», – розповів голова БФ «Розвиток Коблево» Олег Боз.
Підтримка та допомога з боку благодійних організацій наразі є дуже актуальною для медичних закладів, особливо тих, які спеціалізуються на лікуванні та наданні медичних і реабілітаційних послуг військовим.
— Українські медики – відважні і незламні, ці люди працюють як на фронті, так і на місцях, в «швидких», в реанімаціях та операційних, надають висококваліфіковану допомогу постраждалим, тому наше завдання – всебічно підтримувати наших лікарів, – вважає очільник фонду Олег Боз.
Гуманітарна місія Благодійного фонду «Розвиток Коблево» триває й надалі. Окрім надання допомоги військовослужбовцям, волонтери також активно цікавляться нагальними потребами соціальної сфери та підтримують тих, хто в умовах війни заслуговує особливої уваги та піклування.
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Український Благодійний Фонд «Розвиток Коблево» та його засновник Олег Боз продовжують свою гуманітарну волонтерську діяльність. Цього разу партію гуманітарної допомоги передали до КНП «Миколаївський клінічний госпіталь ветеранів війни».
Про це розповіли на сайті фонду.
Миколаївський клінічний госпіталь ветеранів війни – спеціалізована медична установа, яку було обрано базовим закладом реабілітаційного простору для українських військовослужбовців, які повернулися з полону, а також в закладі отримують медичні послуги ветерани війні.
Медичний заклад отримав від благодійної організації ліки, комплекти постільної білизни та рушників, миючі засоби, чоловічу термобілизну та інші корисні речі, які завжди стають у нагоді державним закладам охорони здоров’я.
— Наш Благодійний фонд надає систематичну допомогу захисникам України та Миколаївського регіону. Розуміючи важливість гуманітарної підтримки медичної галузі, ми передали для госпіталя, в якому проходять лікування та реабілітацію наші військовослужбовці, медикаменти та інші корисні для медичного закладу речі», – розповів голова БФ «Розвиток Коблево» Олег Боз.
Підтримка та допомога з боку благодійних організацій наразі є дуже актуальною для медичних закладів, особливо тих, які спеціалізуються на лікуванні та наданні медичних і реабілітаційних послуг військовим.
— Українські медики – відважні і незламні, ці люди працюють як на фронті, так і на місцях, в «швидких», в реанімаціях та операційних, надають висококваліфіковану допомогу постраждалим, тому наше завдання – всебічно підтримувати наших лікарів, – вважає очільник фонду Олег Боз.
Гуманітарна місія Благодійного фонду «Розвиток Коблево» триває й надалі. Окрім надання допомоги військовослужбовцям, волонтери також активно цікавляться нагальними потребами соціальної сфери та підтримують тих, хто в умовах війни заслуговує особливої уваги та піклування.