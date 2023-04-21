Український Благодійний Фонд «Розвиток Коблево» та його засновник Олег Боз продовжують свою гуманітарну волонтерську діяльність. Цього разу партію гуманітарної допомоги передали до КНП «Миколаївський клінічний госпіталь ветеранів війни».

Про це розповіли на сайті фонду.

Миколаївський клінічний госпіталь ветеранів війни – спеціалізована медична установа, яку було обрано базовим закладом реабілітаційного простору для українських військовослужбовців, які повернулися з полону, а також в закладі отримують медичні послуги ветерани війні.

Медичний заклад отримав від благодійної організації ліки, комплекти постільної білизни та рушників, миючі засоби, чоловічу термобілизну та інші корисні речі, які завжди стають у нагоді державним закладам охорони здоров’я.