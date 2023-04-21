Жителю села Вавилове, що на Миколаївщині, заочно повідомлено про підозру у державній зраді, колабораціонізмі та пособництві державі-агресору.

Про це повідомляє прокуратура області.

Встановлено, що підозрюваний, маючи проросійську позицію та розраховуючи зайняти посаду старости села, у березні 2022 року під час тимчасової окупації ЗС РФ села Вавилове.

— З цього часу він усіляко співпрацював та підтримував дії представників ЗС РФ, зокрема, забезпечував їх продуктами харчування, водою, дровами, паливом, повідомляв та надавав інформацію про наявність інших матеріальних ресурсів у односельців. Добровільно надав у користування нежитлове приміщення, яке знаходилось у його законному користуванні – будівлю місцевого магазину для забезпечення потреб військовослужбовців ЗС РФ, – зазначають в прокуратурі.

Крім того, підозрюваний організував та особисто забезпечив супровід колон військової техніки ЗС РФ повз села та вказав їм вигідні позиції для їх розміщення неподалік, також вказав діючі та колишні позиції військовослужбовців ЗС України.

Під час проведення представниками ЗС РФ так званих «фільтраційних заходів» надавав інформацію щодо установчих даних та місця проживання осіб з проукраїнською позицією та патріотичними поглядами, представників територіальної оборони, що у подальшому призвело до їх захоплення, незаконного позбавлення волі та допиту із застосуванням насилля.

Наразі зловмисник переховується на тимчасово окупованій території з метою уникнення кримінальної відповідальності. Вирішується питання щодо здійснення стосовно нього спеціального досудового розслідування.

Нагадаємо, що в Миколаєва відбулось судове засідання у справі Сергія Городецького, якого звинувачують у розповсюдженні матеріалів з пропагандою комуністичного режиму та в публічному запереченні збройної агресії РФ проти України.