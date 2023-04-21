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Через ракетні обстріли будівель фермерського господарства «Органік Сістемс» на Миколаївщині довкіллю завдано збитків у розмірі 39,9 мільйона гривень.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, що у квітні 2022 року внаслідок ракетних ударів відбулось руйнування будівель фермерського господарства у місті Снігурівка Баштанського району та у селі Шевченкове Шевченківської територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області.
— Будівельними відходами загальним об’ємом 14,3 тисяч кубічних метрів засмічено 53,4 тисяч квадратних метрів земельних ділянок. Сума збитку, завданого засміченням земельних ресурсів, становить 8,7 мільйонів гривень, – повідомили в екоінспекції.
Також внаслідок ракетних обстрілів сталися пожежі на об’єктах підприємства, загальна площа пожеж – 8,3 тисячі квадратних метрів. Сума збитку, зумовленого забрудненням атмосферного повітря речовинами, що виділяються під час горіння, становить 31,2 мільйона гривень
Нагадаємо, що росіяни завдали ₴4,6 млрд збитків довкіллю Миколаївщини через обстріли підприємства «Роднічок».
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Через ракетні обстріли будівель фермерського господарства «Органік Сістемс» на Миколаївщині довкіллю завдано збитків у розмірі 39,9 мільйона гривень.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, що у квітні 2022 року внаслідок ракетних ударів відбулось руйнування будівель фермерського господарства у місті Снігурівка Баштанського району та у селі Шевченкове Шевченківської територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області.
— Будівельними відходами загальним об’ємом 14,3 тисяч кубічних метрів засмічено 53,4 тисяч квадратних метрів земельних ділянок. Сума збитку, завданого засміченням земельних ресурсів, становить 8,7 мільйонів гривень, – повідомили в екоінспекції.
Також внаслідок ракетних обстрілів сталися пожежі на об’єктах підприємства, загальна площа пожеж – 8,3 тисячі квадратних метрів. Сума збитку, зумовленого забрудненням атмосферного повітря речовинами, що виділяються під час горіння, становить 31,2 мільйона гривень
Нагадаємо, що росіяни завдали ₴4,6 млрд збитків довкіллю Миколаївщини через обстріли підприємства «Роднічок».