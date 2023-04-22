Росія має намір зберегти митні пункти пропуску з незаконно захопленими східними регіонами України з міркувань безпеки.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). За даними аналітиків, про це свідчать останні накази президента РФ Володимира Путіна.

Так, Путін доручив віце-прем'єр-міністру Росії Марату Хуснулліну вирішити проблеми на пункті пропуску «Гуково» на українсько-російському кордоні під час зустрічі з урядовцями 19 квітня. Путін стверджував, що особисто проїжджав через пункт пропуску «Гуково», який з'єднує Ростовську та Луганську області, коли повертався з нещодавньої поїздки до окупованих Луганської та Херсонської областей.

Путін заявив, що поганий стан доріг на КПВВ змушує вантажівки, що доставляють товари, які швидко псуються, годинами чекати на проїзд. І що це призвело до затримок поставок і зростання цін на окупованих територіях. Путін додав, що деякі вантажівки змушені об'їжджати КПВВ повністю, оскільки дороги занадто вузькі і практично відсутні. Путін закликав російські спецслужби і правоохоронні органи збільшити кількість інспекційних комплексів і співробітників на КПВВ. Також він розпорядився, щоб російські посадовці покращили дороги довкола пунктів пропуску та налагодили шляхи сполучення між Ростовом-на-Дону та Луганською областю.

За даними аналітиків, раніше російські блогери скаржилися на те, що російські пункти пропуску на міжнародній митній лінії значно сповільнюють постачання російських боєприпасів на лінію фронту в Донецькій області.

— Неспроможність Кремля реалізувати значущу політику інтеграції та убезпечити окуповану Україну, ймовірно, підриває здатність Росії забезпечувати війська на лінії фронту, — йдеться в аналітичному звіті.

Путін, швидше за все, намагається виправити затримки, збільшившикількість персоналу, щоб пришвидшити перевірки на пунктах пропуску, але не розглядає можливості усунути ці перешкоди.

Нагадаємо, що упродовж доби, 20 квітня, українські захисники ліквідували ще 630 російських окупантів. Загалом втрати армії РФ на 422-гу добу повномасштабної війни перевищили вже 185 тис.