М’який ґрунт на більшій частині території України, найімовірніше сповільнить операції ЗСУ та військ РФ.

Про це повідомляє британська розвідка.

І тут же відомство, додає, що, напевно, російські ЗМІ все ж перебільшують загальний вплив бруду на дії Збройних сил України.

Така інформаційна компанія, каже британська сторона, спрямована «на підняття бойового духу росіян та підрив прихильників України у світлі очікуваного українського контрнаступу».

— Очікується, що стан поверхні покращиться в найближчі тижні. Загроза від мін, ймовірно, продовжує залишатися важливішим фактором, який обмежує маневр комбатантів на бездоріжжі, — вказує британська розвідка.

В Україні станом на кінець квітня панує незвична для цього періоду прохолодна і волога погода. У багатьох регіонах виник паводок, відбулися значні затоплення територій і підняття рівнів води у річках. Вологий ґрунт, кажуть експерти, створює перешкоди як для просування живої сили на фронті, так і особливо – важкої техніки.

Раніше президент України у Верховній Раді, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що контрнаступ українських військових буде «сюрпризом, який найменше очікують наші вороги».