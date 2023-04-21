Нововолинська міська рада

Верховна Рада України продовжує строк дії воєнного стану та загальної мобілізації. Зокрема від 19 травня 2023 року, ймовірно, на 90 днів – до середини серпня 2023 року.

Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк у Telegram.

Як відомо, раніше воєнний стан в Україні було запроваджено до 20 травня. У зв’язку з активними бойовими діями на території України є потреба у продовженні воєнного стану.

– Дія буде продовжена з 19 травня 2023 року і дуже ймовірно знову на 90 днів, тобто до середини серпня 2023 року, – зазначив Ярослав Желєзняк.

Також він додав, що подібні рішення Верховна Рада схвалювала вже 6 разів. А саме 24 лютого, 15 березня, 21 квітня,15 серпня, 16 листопада 2022, та 07 лютого 2023 року.

Нагадаємо, на Миколаївщині для дітей створили курси поведінки під час воєнного стану.