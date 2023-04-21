|Швидкість вітру:
|4.3 м/с
|Схід сонця:
|05:54
|Захід сонця:
|19:47
|Температура завтра:
|+16 C°
|Швидкість вітру:
|4.7 м/с
|Схід сонця:
|05:53
|Захід сонця
|20:00
|Температура завтра:
|+17 C°
Верховна Рада України продовжує строк дії воєнного стану та загальної мобілізації. Зокрема від 19 травня 2023 року, ймовірно, на 90 днів – до середини серпня 2023 року.
Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк у Telegram.
Як відомо, раніше воєнний стан в Україні було запроваджено до 20 травня. У зв’язку з активними бойовими діями на території України є потреба у продовженні воєнного стану.
– Дія буде продовжена з 19 травня 2023 року і дуже ймовірно знову на 90 днів, тобто до середини серпня 2023 року, – зазначив Ярослав Желєзняк.
Також він додав, що подібні рішення Верховна Рада схвалювала вже 6 разів. А саме 24 лютого, 15 березня, 21 квітня,15 серпня, 16 листопада 2022, та 07 лютого 2023 року.
Нагадаємо, на Миколаївщині для дітей створили курси поведінки під час воєнного стану.
|
Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Верховна Рада України продовжує строк дії воєнного стану та загальної мобілізації. Зокрема від 19 травня 2023 року, ймовірно, на 90 днів – до середини серпня 2023 року.
Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк у Telegram.
Як відомо, раніше воєнний стан в Україні було запроваджено до 20 травня. У зв’язку з активними бойовими діями на території України є потреба у продовженні воєнного стану.
– Дія буде продовжена з 19 травня 2023 року і дуже ймовірно знову на 90 днів, тобто до середини серпня 2023 року, – зазначив Ярослав Желєзняк.
Також він додав, що подібні рішення Верховна Рада схвалювала вже 6 разів. А саме 24 лютого, 15 березня, 21 квітня,15 серпня, 16 листопада 2022, та 07 лютого 2023 року.
Нагадаємо, на Миколаївщині для дітей створили курси поведінки під час воєнного стану.