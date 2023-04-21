Окупанти не приховують, що колаборанти для них – люди «другого ґатунку». Вимоги до них стали жорсткішими.

Про це в Telegram повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

– Рашисти вже прямо кажуть, що колаборанти з ВОТ – люди другого сорту. Пряники для колаборантів на ВОТ закінчилися. Тепер, щоб отримувати 30 срібняків, мало зрадити Україну. Треба ще довести, що «за Росію був завжди». «Перша ластівка» вимагає зрадників у погонах. Щоб отримати російську військову пенсію, потрібно буде ще довести, що не воював в АТО. Далі буде, – написав він.

Нагадаємо, їх шукають, — снігурівські колаборанти Мезіна та Барбашов, ймовірно, втекли с росіянами.