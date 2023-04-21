У Новій Одесі готують міський пляж до купального сезону. Відпочиваючим можна буде купатися з 1 червня по 30 вересня.

Відповідне рішення затвердили на виконавчому комітеті міськради.

На території Новоодеської міської ради єдиним місцем масового відпочинку населення на воді в межах міста Нова Одеса є міський пляж, що розташований на березі річки Південний Буг по вулиці Мельничній, 1. Там мають встановити рятувальний пост та провести інші заходи.

Рішенням виконкому було заборонено купатися в інших місцях річки Південний Буг та водоймах на території громади.

Нагадаємо, що всі морські пляжі України цьогоріч будуть закриті через інтенсивне замінування. Але можливо для українців, будуть доступні внутрішні води – лимани та річки біля яких не було обстрілів.