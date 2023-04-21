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У Новій Одесі готують міський пляж до купального сезону. Відпочиваючим можна буде купатися з 1 червня по 30 вересня.
Відповідне рішення затвердили на виконавчому комітеті міськради.
На території Новоодеської міської ради єдиним місцем масового відпочинку населення на воді в межах міста Нова Одеса є міський пляж, що розташований на березі річки Південний Буг по вулиці Мельничній, 1. Там мають встановити рятувальний пост та провести інші заходи.
Рішенням виконкому було заборонено купатися в інших місцях річки Південний Буг та водоймах на території громади.
Нагадаємо, що всі морські пляжі України цьогоріч будуть закриті через інтенсивне замінування. Але можливо для українців, будуть доступні внутрішні води – лимани та річки біля яких не було обстрілів.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
У Новій Одесі готують міський пляж до купального сезону. Відпочиваючим можна буде купатися з 1 червня по 30 вересня.
Відповідне рішення затвердили на виконавчому комітеті міськради.
На території Новоодеської міської ради єдиним місцем масового відпочинку населення на воді в межах міста Нова Одеса є міський пляж, що розташований на березі річки Південний Буг по вулиці Мельничній, 1. Там мають встановити рятувальний пост та провести інші заходи.
Рішенням виконкому було заборонено купатися в інших місцях річки Південний Буг та водоймах на території громади.
Нагадаємо, що всі морські пляжі України цьогоріч будуть закриті через інтенсивне замінування. Але можливо для українців, будуть доступні внутрішні води – лимани та річки біля яких не було обстрілів.