У четвер, 20 квітня, колектив підприємства «Миколаївгаз» вручив пам'ятні знаки старостам сіл Миколаївської області, які допомагали у відновленні газопостачання у регіоні.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Церемонію нагородження відкрила своєю промовою голова правління АТ «Миколаївгаз» Тетяна Бузовська. За її словами, компанія ні на день не припиняла своєї роботи з початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ до України.

— З 24 лютого, з моменту повномасштабного вторгнення та постійних обстрілів з боку росії, ми не припиняли свою роботу, розуміючи, як багато для людей в цих умовах означає комфорт — газ, вода, електрика. Громади Миколаївщини щоденно під щільним вогнем ворога. Тому підтримка та допомога цих людей стала неймовірно важливою для нас. Вони не тільки виявили мужність і стійкість, але стали частиною нашої великої компанії та частиною родини газовиків, — зазначила Тетяна Бузовська.

Почесні грамоти та смачні подарунки від «Миколаївгазу» отримали начальник Первомайської селищної територіальної громади Максим Коровай, староста сіл Лимани та Лупарево Наталія Панашій, діловод Котляревської сільської ради Тетяна Проценко, староста села Прибузьке Сергій Алдабаєв, староста села Українка Наталя Лесів та поліцейський, офіцер Галицинівської громади Денис Фільєв.

— Без вашої допомоги, без вашої підтримки, нам було б складно виконати нашу роботу швидко. Ми впевнені, що ваші громади розквітнуть ще більше, стануть ще затишніше, сучасніше, — підкреслила Тетяна Бузовська.

Нагадаємо, протягом останньої доби російськими обстрілами було пошкоджено та/або зруйновано 11 цивільних об’єктів в Миколаївській області.