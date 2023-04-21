Жителів Снігурівки попередили, що деякі види ракет запускаються з близької відстані ворогом, час підльоту складає лічені секунди, тому радари повітряних сил просто не встигають їх помітити та вчасно запустити сигнал «Повітряна тривога».

Про це повідомив голова військової адміністрації Снігурівки Іван Кухта.

Він зазначив, що сигнал «Повітряна тривога» може пролунати вже після вибуху, із деяким запізненням та порадив не чекати його, а відразу йди до укриття.

— Водночас, рекомендуємо вам в разі вибухів не нехтувати своїм життям та перейти до найближчого укриття, уникати скупчення та не знаходитись на відкритій місцевості. Дотримуйтесь режиму комендантської години, що діє на території громади (з 00:00 год до 05:00 год). Також слід утримуватись від поширення недостовірної інформації та чекати повідомлень про оперативну ситуацію від офіційних джерел влади, — зазначив він.

Нагадаємо, що російські окупанти 16 квітня о 02:20 обстріляли Снігурівську громаду. Внаслідок чого загинули двоє підлітків у селі Павлівка.