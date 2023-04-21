Верховна рада найближчим часом розгляне законопроект про заборону релігійних організацій, які пов’язані з російською церквою.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю агентству «Укрінформ».

— По-перше, російська федерація - це агресор і веде проти України війну. По-друге, росія не має права впливати на уми та серця українців. По-третє, жодна релігійна організація, не залежно від конфесій, не має бути пов’язана з російською церквою чи будь-якими іншими російськими релігійними організаціями. По-четверте, юридична відповідальність рівна для кожного громадянина, тому вона має наставати, не залежно від того, чи особа в рясі, із кадилом та прикривається Біблією, – зазначив голова ВР.

Руслан Стефанчук додав, що також провів зустріч із представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Вони погодилися з твердженнями, що в Україні не може бути релігійних організацій, пов'язаних з росією.

Нагадаємо, нещодавно на Миколаївщині ще одна з церков офіційно перейшла з Московського патріархату до Православної церкви України.