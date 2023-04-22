Акціонерне товариство «‎Укрпошта»‎ випустило поштові марки із зображенням писанок різних регіонів України.

Придбати їх можна з 21 квітня у поштових відділеннях та онлайн, повідомив генеральний директор «‎Укрпошти»‎ Ігор Смілянський.

Сьогодні ввели в обіг одразу дві стандартні поштові марки — «Івано-Франківська область, с. Тростянець» (Покуття) та «Гуцульщина».

— Наші писанки міцніші, ніж у ворога. І писанки, до речі, непрості. Бо, як знаєте, наші предки в кожну рисочку та кружечок закладали свій сенс та сакральне значення. Наприклад, на марці-писанці з Львівщини зображено хрест з орнаментом «‎качачі лапки»‎, такий відбиток вважався оберегом, – каже Ігор Смілянський.

У коментарях під постом Ігоря Смілянського деякі користувачі не зрозуміли, чому етнокультурний регіон Гуцульщину «відокремили» від Прикарпаття.

— І знову...двійка, тим разом з етнографії і географії. Якщо писанки відображають узори, які домінують в згаданих областях, то Гуцульщина це український етнокультурний регіон, в склад якого входять частини Івано-Франківської, Закарпатської і Чернівецької областей, – пояснив під дописом один з коментаторів.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради України прийняли за основу законопроєкт щодо врегулювання питання випуску цифрової марки. Першою маркою у вигляді токенує, випущеною в умовах воєнного стану, стане NFT «Русскій воєнний корабль, іді…». Гроші від продажу спрямують на потреби ЗСУ.