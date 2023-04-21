Учора, 20 квітня, на кордоні в Одеській області військовослужбовці виявили чоловіка, який перевдягнувся в жінку, аби незаконно покинути Україну

Про це у п’ятницю, 21 квітня, розповіли у пресслужбі ДПСУ, опублікувавши відповідні фото. Як повідомляється, насамперед прикордонників збентежили сонцезахисні окуляри, які були на «таємничій незнайомці», попри вечір.

— Під час перевірки документів прикордонників «зачарувала» жінка у сонцезахисних окулярах у темний час доби. Нею виявився чоловік, який перед Великоднем повернувся із заробітків з-за кордону і мав намір продовжити збагачуватися в іншій країні, але представники уповноважених органів збагатили його повісткою. Чудо перетворення не спрацювало, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що на Львівщині прикордонники відмовили у виїзді за кордон «багатодітному» батьку, який не зміг назвати дати народження своїх дітей.