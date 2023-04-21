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Учора, 20 квітня, на кордоні в Одеській області військовослужбовці виявили чоловіка, який перевдягнувся в жінку, аби незаконно покинути Україну
Про це у п’ятницю, 21 квітня, розповіли у пресслужбі ДПСУ, опублікувавши відповідні фото.
Як повідомляється, насамперед прикордонників збентежили сонцезахисні окуляри, які були на «таємничій незнайомці», попри вечір.
— Під час перевірки документів прикордонників «зачарувала» жінка у сонцезахисних окулярах у темний час доби. Нею виявився чоловік, який перед Великоднем повернувся із заробітків з-за кордону і мав намір продовжити збагачуватися в іншій країні, але представники уповноважених органів збагатили його повісткою. Чудо перетворення не спрацювало, — зазначили у відомстві.
Нагадаємо, що на Львівщині прикордонники відмовили у виїзді за кордон «багатодітному» батьку, який не зміг назвати дати народження своїх дітей.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Учора, 20 квітня, на кордоні в Одеській області військовослужбовці виявили чоловіка, який перевдягнувся в жінку, аби незаконно покинути Україну
Про це у п’ятницю, 21 квітня, розповіли у пресслужбі ДПСУ, опублікувавши відповідні фото.
Як повідомляється, насамперед прикордонників збентежили сонцезахисні окуляри, які були на «таємничій незнайомці», попри вечір.
— Під час перевірки документів прикордонників «зачарувала» жінка у сонцезахисних окулярах у темний час доби. Нею виявився чоловік, який перед Великоднем повернувся із заробітків з-за кордону і мав намір продовжити збагачуватися в іншій країні, але представники уповноважених органів збагатили його повісткою. Чудо перетворення не спрацювало, — зазначили у відомстві.
Нагадаємо, що на Львівщині прикордонники відмовили у виїзді за кордон «багатодітному» батьку, який не зміг назвати дати народження своїх дітей.